Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Juve'den Galatasaray'a mesaj var

Galatasaray'ın renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah hakkında Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta'dan flaş açıklamalar geldi

Bu haber kez okundu.

Juve'den Galatasaray'a mesaj var

İtalyan basınına bir röportaj veren Marotta, Asamoah'ın yanı sıra Cuadrado ve Alex Sandro'nun transfer olmak için kendilerine bir talepte bulunmadığını açıkladı.

Marotta, "Asamoah Galatasaray olasılığından bahsetti ancak tıpkı Cuadrado gibi "ayrılmak istiyorum" demedi" ifadesini kullandı. Juventus Genel Menajeri, "Ayrılmaları gibi bir durum yok ancak diğer kulüplerden gelecek tekliflere cevap vermemiz için halen 15 günümüz var" diye konuştu. Dün Gana basınında çıkan haberde, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan senelik 2.3 milyon Euro garanti ücret alacağı iddia edilmişti. Galatasaray'ın 7 milyon Euro bonservisle bu transferi bitireceği ve Asamoah'a 4 yıllık sözleşme imzalatacağı da kaydedilmişti.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Beppe MarottaJuventusKwadwo AsamoahGalatasarayFutbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100