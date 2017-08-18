Juve'den Galatasaray'a mesaj var

İtalyan basınına bir röportaj veren Marotta, Asamoah'ın yanı sıra Cuadrado ve Alex Sandro'nun transfer olmak için kendilerine bir talepte bulunmadığını açıkladı.



Marotta, "Asamoah Galatasaray olasılığından bahsetti ancak tıpkı Cuadrado gibi "ayrılmak istiyorum" demedi" ifadesini kullandı. Juventus Genel Menajeri, "Ayrılmaları gibi bir durum yok ancak diğer kulüplerden gelecek tekliflere cevap vermemiz için halen 15 günümüz var" diye konuştu. Dün Gana basınında çıkan haberde, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan senelik 2.3 milyon Euro garanti ücret alacağı iddia edilmişti. Galatasaray'ın 7 milyon Euro bonservisle bu transferi bitireceği ve Asamoah'a 4 yıllık sözleşme imzalatacağı da kaydedilmişti.