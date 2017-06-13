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Juventus Bayernli yıldızı bitiriyor

Juventus'un Douglas Costa transferi için Bayern Münih ile pazarlık halinde olduğu belirtildi

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Juventus Bayernli yıldızı bitiriyor

Juventus'un bir süredir peşinde olduğu Douglas Costa'nın transferi için Bayern Münih ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Sky Italia'da yer alan haberde Bayern Münih'in Brezilyalı yıldız için 50 milyon euro talep ettiği, ancak Juventus'un Alman ekibiyle olan iyi ilişkilerini kullanarak bonservis bedelinde indirim talep ettiği kaydedildi. Öte yandan Douglas Costa ile de görüşmelerini sürdüren Juventus'un başarılı kanat oyuncusunun yıllık 7 milyon euro talep etmesi karşısında alternatif isimlere yönelebileceği de gelen haberler arasında. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon 19'u ilk 11'de olmak üzere 34 resmi maça çıkmış ve 7 gol atıp 6 da asist yapmıştı. (goal)
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FutbolJuventusBayern MünihDouglas Costa
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