Juventus'tan Chelsea'ye ret

Kadrosunu güçlendirmeye çalışan son Premier Lig şampiyonu, özellikle sol bek arayışına girmişti. Juve'nin Brezilyalı oyuncusunu transfer listesinin ilk sırasına alan Chelsea, bu doğrultuda İtalyan kulübüyle temas geçti.
Maviler, 26 yaşındaki sol bek için Juventus'a 60 milyon euro'luk bir teklif sundu ancak siyah-beyazlılar, oyuncuyu bu rakama satmayı düşünmüyor. Juventus Futbol Direktörü Giuseppe Marotta, Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Gelen teklif ne olursa olsun, hiçbir önemli oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz" diyerek transferi vetoladıklarını belirtti. Chelsea'nin Alex Sandro için yaptığı teklifi reddettiklerini söyleyen Marotta, "Tabii oyuncularımıza bizim veremeyeceğimiz ücretleri teklif edebilecek kulüplerle yarıştığımızın farkındayız. Her futbolcu, oynayacağı takımı kendi seçmek ister ve biz de herkesi rahat bırakıyoruz. O teklif Alex Sandro'nun nasıl bir tepki verdiğini bilmiyorum ama biz onu satmayı düşünmüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.