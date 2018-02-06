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Kaan'ın sözleşmesi uzatıldı

Almanya İkinci Lig ekibi Fortuna Düsseldorf, milli futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzattı

06 Şubat 2018 Salı 15:03
Kaan'ın sözleşmesi uzatıldı

Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, defans oyuncusu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı.

Fortuna Düsseldorf Kulübünden yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2019 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Ligde kalan maçlarda takımın başarısı için yardımcı olmak istediğini belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Fortuna Düsseldorf'ta kendimi hep çok rahat hissettim. Bu yüzden sözleşmemin yenilenmesinden dolayı memnunum." ifadelerini kullandı. Takımıyla 44 maça çıkıp bir gol kaydeden milli futbolcu Kaan Ayhan, 2016 yılında Schalke 04'ten Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fortuna DüsseldorfFutbolKaan AyhanSözleşme
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