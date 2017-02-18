"Kader anı Deniz'in kırmızısıydı"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da dün akşam deplasmanda Kayserispor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında alınan 1 puanının ardından galibiyet hedefiyle gittikleri Kayseri'den puansız döndükleri için üzgün olduklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını belirten Ademoğlu, "Kayserispor maçının kader anı Deniz Yılmaz'ın kırmızı kartla oyun dışı kalmasıydı. Bu dakikaya kadar takımımızın iyi oynadığını gördük. Direncimizi gösterdik ama mücadelemiz yetmedi. Puansız döndüğümüz için üzgünüz." diye konuştu. Ademoğlu, karşılaşmada yedikleri ikinci golün ofsayt olduğunu öne sürerek, "İkinci gol yüzde yüz ofsayttı. Maç, 1-0 devam etseydi her an bizim de bir gol bulma ihtimalimiz vardı ancak ikinci golden sonra direncimiz kırıldı. Tek sevindiğimiz nokta ara transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden takımımıza dahil ettiğimiz Onur Atasayar'ın sahada gösterdiği mücadele oldu. Onur Atasayar'ı kazandığımızı düşünüyorum. Genç oyuncumuzun gelecekte Bursaspor'a ne kadar faydalı olacağını hep beraber gördük." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlı taraftarların gösterdikleri tepkilere de değinen Ademoğlu, "Bu konuda taraftarımızı haklı görüyorum. Takımlarının daha iyi olmasını istiyorlar. Ligin ilk yarısında 27 puan toplayan bir takımız. Tekrar o çıkışı yakalayacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın üzüntüsünü anlıyorum ve saygı duyuyorum. İnşallah bu takım hak ettiği yere gelecektir." değerlendirmesinde bulundu. Ali Ademoğlu, Bursa'ya dönüşte Yenişehir Havaalanı'nda golcü oyuncu Deniz Yılmaz'a gösterilen tepkilere değinerek, şöyle konuştu: "Deniz Yılmaz bu takımın bir oyuncusu. Geçen sezon da takıma faydasını hep birlikte gördük ve kendisinden son derece memnunduk. Şu sıralar bir duraklama dönemi içinde olabilir. Kalitesinden hiç şüphemiz yok. Hem kaliteli hem de efendi bir kişiliğe sahip. En kısa sürede toparlanacağına, yine eski günlerine döneceğine ve kendisini taraftarlarımıza affettireceğine inanıyorum. Zaman zaman aile içinde bu gibi olaylar yaşanabilir."