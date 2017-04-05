"Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenebiliriz"

Spor Toto Süper Lig'de 9 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Akhisar Belediyespor'un kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, "Önümüzde 8 maç var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, gelecek sezonun hazırlığını yapacağız." dedi.



Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Medipol Başakşehir karşısında yarı final için son ana kadar mücadele ettiklerini söyledi. Müsabakada taraftarların desteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Eryüksel, artık ligdeki Fenerbahçe maçına odaklandıklarını kaydetti. Eryüksel, takımın teknik direktör Okan Buruk'la bir hava yakaladığını belirterek, şöyle konuştu: "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenebilecek güçteyiz. Kalan her maça final havasında bakıp, kazanmak için sahaya çıkacağız. Okan Buruk ve yönetimi, takıma çabuk adaptasyon sağladı. Önümüzde 8 maç var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, gelecek sezonun hazırlığını yapacağız." Eryüksel, sözleşmesi sona erecek oyuncularla mayıs ayında görüşeceklerini sözlerine ekledi.