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Kadıköy’de puanlar paylaşıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı

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Kadıköy’de puanlar paylaşıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan kullanılan taçta defansta Skrtel’den dönen topu Kucka, bekletmeden ceza sahası içine orta açtı. Kucka’nın ortasında defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla kaleci Volkan Demirel’in sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Isla’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena’nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onur, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Valbuena’nın taçtan pasında sol kanatta topla buluşan Alper, son çizgiye inmeden rakiplerini geçerek, ceza sahası içine girdi ve ters köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada Giuliano’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Topal’ın rövaşata denemesinde meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

56. dakikada Yusuf’un pasında ceza yayı üzeri sol tarafında topla buluşan Olcay’ın uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel’in sağ tarafından ağlarla buluştu. 1-2

68. dakikada Valbuena’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Skrtel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti.

83. dakikada Aatif’ın ceza sahası içi sağ çaprazında ortasında ceza sahasında bulunan Kucka’nın eline çarpan topu karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, penaltı olarak değerlendirdi.

84. dakikada Valbuena’nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada sol taraftan Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Skrtel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin yanından dışarı çıktı.

90+2. dakikada N’doye’un sol çizgiden kaptığı topta ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kurtardı.

KÜNYE

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Neustadter x (Soldado dk. 62 x), Skrtel xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza x, Dirar x (Aatif dk. 76 x), Valbuena xx, Alper xx, Robin van Persie x (Giuliano dk. 46 x)

Yedekler: Kameni, Hasan Ali, Samed, Oğuz, Ozan, Ahmethan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur xx, Durica xx, Mas xx, Okay xx, Kucka xx, Bero xx (Bongonda dk. 87 ?), Olcay xx, Yusuf Yazıcı xx (Onazi dk. 63 x), Burak Yılmaz x (N’doye dk. 20 x)

Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet, Mustafa, Abdülkadir, Butuhan, Yusuf Erdoğan, Rodallega

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Alper (dk. 45), Valbuena (dk. 84 pen.) (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (dk. 5), Olcay (dk. 56) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Olcay, Yusuf, Mas, Bero (Trabzonspor), Alper, Josef de Souza (Fenerbahçe)

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