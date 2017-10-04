Kadro istikrarını yakalayamadılar

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 39 futbolcu, tüm maçlarda 90 dakika görev yaptı.

Galatasaray'ın liderliğiyle milli araya girilen ligde, 15 takımdan 39 futbolcu teknik adamların vazgeçilmezi olmayı başardı.

Bursaspor ve Kasımpaşa, son düdüğe kadar sahada kalan beşer futbolcusuyla kadro istikrarına en çok önem veren takımlar oldu.

İlk hafta sonunda ele geçirdiği liderliği bırakmayan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kaleci Fernando Muslera ve Kardemir Karabükspor galibiyetinde attığı 2 golle başrol oynayan savunma oyuncusu Maicon'dan vazgeçmedi. Bu sezon kadroda istikrarı yakalayan Hırvat çalıştırıcı, Muslera ve Maicon'dan sonra en fazla Bafetimbi Gomis (624 dakika), Fernando (621 dakika), Younes Belhanda (619 dakika), Mariano (604 dakika) ve Serdar Aziz'e (603 dakika) şans verdi.

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta ise 3 isim 7 maçta 630 dakika forma giydi. Kaleci Fabricio, Real Madrid'den siyah-beyazlı kulübe gelen Portekizli stoper Pepe ve sakatlığını atlatan Caner Erkin, teknik direktör Şenol Güneş'in gözdesi oldu. Kasımpaşa maçının 84. dakikasında oyundan çıkan Babel de 624 dakika süre aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sadece Portekizli sağ bek Pereira'ya tüm maçlarda 90 dakika şans verirken, Medipol Başakşehir'de milli kaleci Volkan Babacan ile stoper Alexandru Epureanu süre kaçırmadı.

Gösterdiği performansla 6 yıl sonra yeniden milli takıma davet edilen tecrübeli sağ bek Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de Kadu ve Andre Castro ile 90 dakika sahada kalan üç futbolcu arasında yer aldı.

Gol krallığı yarışında 7 golle Gomis, Burak Yılmaz ve Adis Jahovic'le zirveyi paylaşan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love, Aytemiz Alanyaspor'un her maçında bitiş düdüğüne kadar görev yaptı. Love, gol krallığı yarışında zirveye ortak olan isimler arasında da 630 dakika mücadele eden tek isim olarak dikkati çekti.

Antalyaspor'da dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'o ile Ondrej Celustka, sadece bir dakika kaçırdı. Eto'o, Osmanlıspor, Celustka da Galatasaray ile yaptıkları maçın 89. dakikasında oyundan çıktı.

18 takımın 10'u kalecisini değiştirmedi

Süper Lig'in 7 haftalık bölümünde teknik adamlar, en çok kalede istikrara önem verdi. Fabricio, Muslera ve Volkan Babacan'ın yanı sıra Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Johannes Hopf (Gençlerbirliği), Sergio Rochet (Demir Grup Sivasspor), Milan Lukac (Teleset Mobilya Akhisarspor), Ramazan Köse (Kasımpaşa) ve Oleksandr Rybka (Kardemir Karabükspor) 7 maçta son düdüğe kadar eldivenini çıkarmadı. Bu kaleciler arasında en az golü Galatasaray'ın file bekçisi Muslera yedi. Muslera kalesinde 6 gole engel olamazken, Uruguaylı kaleciyi 7 golle Fabricio takip etti. Gençlerbirliği'nin İsveçli eldiveni Johannes Hopf ise yediği 16 golle 10 kaleci arasında en kötü istatistiğe sahip isim olarak öne çıktı.

Kadro istikrarını yakalayamadılar

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 3 takım kadroda istikrarı yakalayamadı. Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Kayserispor'un teknik direktörleri, hiçbir futbolcusunu 630 dakika sahada tutmadı. Ligde 11 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe'de 603 dakika sahada kalan Şilili sağ bek Mauricio Isla, teknik direktör Aykut Kocaman'ın en çok güvendiği isim oldu. Bu futbolcuyu, 585 dakika sarı-lacivertli formayı giyen Mathieu Valbuena izledi.

Osmanlıspor'da Avdija Vrsajevic (627 dakika), Kayserispor'da ise Deniz Türüç (622 dakika) takım arkadaşlarına göre daha fazla süre aldı.