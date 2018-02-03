"Kadroda en az 2 dünya yıldızı olmalı"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Badou Ndiaye'nin aklının menajeri tarafından karıştırıldığına işaret ederek, "Maalesef Ndiaye kendisi gitmek istedi" dedi. Cengiz transferlere ilişkin ise, "İnşallah biz devam edeceğiz ve önümüzdeki Mayıs ayından sonra dünyanın tepesine oynayacak bir takım kuracağız. Galatasaray bir dünya takımıdır, her zaman bünyesinde en az iki dünya yıldızı olmak zorundadır" diye konuştu.

Mustafa Cengiz'in DHA' ya yaptığı özel açıklamaların satır başları ise şöyle:

"Oyuncularımızın gözünde parıltıyı gördük"

"Takımımızda istediğimiz amatör ruh. Sen profesyonelsin, ücretini alıyorsun, düzgün alamıyor olabilirsin şu anda o da var ama biz, terinin son damlasına kadar sahada mücadele eden sporcular istiyoruz. Biz onlara profesyonelliğin gerekliliklerini yani maddi koşulları sağlamakla yükümlüyüz. Birçok sorun var maddi anlamda fakat taraftara şunu söyleyebilirim; biz oyuncularımızın gözlerinde o parıltıyı gördük. Fatih hocamızın gelişi bir ruh vermiş. Takımımız iyi bir ivme yakaladı, bizim amacımız bu ivmenin sürmesi. Tabii ki inişler çıkışlar olabilir fakat önemli olan hedefe ulaşmak, maratonu 1'inci tamamlamak. Fatih hocamızın da bunu tamamlayacağına inanıyorum."

"Üç iş gününde kimi, nasıl getireceksiniz?"

"Ben aynı programda diyorum ki, mazbatayı aldığımız günden sonra devir teslim ile birlikte bize kalan üç iş günü. Üç iş gününde siz kimi, nasıl getireceksiniz, nasıl bir mantıkla onu bağdaştırdılar anlamadım. Dediğim şu; Galatasaray bir dünya takımıdır, her zaman bünyesinde en az iki dünya yıldızı olmak zorundadır. Yoksa ara transfer döneminde üç günde ben Süpermen'i getireceğim demek zaten anlamsız olur. Yine de biz elimizden geleni yaptık."

"Ndiaye'yi göndermek istemedik"

"Ndiaye'yi biz göndermek istemedik. Maalesef kendisi gitmek istedi. Önce hocamıza 'kalmak istiyorum' dedi. Öyle deyince biz asla 'Ndiaye'yi satalım, mali sorunu halledelim' demedik, hedefimizde yoktu. Biz geldiğimizde önümüzde 14.5 milyon euro'luk bir teklif vardı. Yüzde 10 menajer ücretli bir teklif bulduk. Bir de 600 bin euro istiyorlardı, biz bunları tabii hocamız istemediği için reddettik."

"Ndiaye'yi menajeri zehirlemiş"

"Ndiaye çok iyi, temiz bir çocuk. Ama enteresan bir menajeri var. Sevgili hocamız Fatih Terim'le görüştüğümde bana, 'Bu çocuğu zehirlemişler' dedi. Biz anlaşamazsak hocamız üç gün içinde tekrar kadroya alabileceğini söyledi. Bu arada Stoke City çok bastırdı. Bunun tabii Dünya Kupası var, biz de yüzde 15 pay koydurduk, satılması muhtemel olduğu için. 16 milyon euro'ya getirdik, ayrıca istenen komisyonu 1 milyon euro'da tuttuk, yüzde 10'da tutmadık. 600 bin euro'yu ödemeyiz dedik ve netice olarak Galatasaray'a minimum, ileriki satışlar hariç 2.8 milyon euro artı gelir sağladık. Bununla övünüyoruz."

"Dünyanın tepesine oynayacak bir takım kuracağız"

"Maalesef çok iyi futbolcuları, özel bir durum olmazsa ara transfer döneminde bulamıyorsunuz. Zaten yönetim yeni gelmiş, hocamız da çok yeni. Fatih hocanın da kendi projeksiyonunu yapabilmesi için yeterli süresi yoktu. İnşallah biz devam edeceğiz. Önümüzdeki Mayıs ayında dünyanın tepesine oynayacak bir takım kuracağımıza ve bütün seyirciyi çekeceğimize, projelerimizi gerçekleştirebileceğimize olan inancımızı muhafaza ediyoruz."