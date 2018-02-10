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Kaf Kaf, 18 puanı kurtardı

Karşıyaka, 18 puan silme cezasından kurtuldu

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:33
Kaf Kaf, 18 puanı kurtardı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın eski oyuncularına olan borçlarını ödeyerek FIFA'dan kararı çıkan 18 puan silme cezasından kurtulduğu bildirildi.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak eski oyuncuları Mahir Şükürov ile anlaşıp 6 puan silme cezasının önüne geçildiği, daha sonra da Juninho'nun avukatı ile anlaşıldığı kaydedildi. Son olarak Kovalchuk ile Antalya'da kamp yaptığı otelde mutabakata varıldığı ve 18 puan ceza almanın engellendiğinin belirtildiği açıklamada, "105. yaşını geride bırakan kulübümüzün içinde bulunduğu bu zorlu günlerde taşın altına elini koyarak bizlere destek olan, camiamıza, taraftarımıza, lig yarışını sürdüren futbol takımımıza büyük moral sağlayan Mesut Sancak ve Folkart Yapı'ya kulübümüz adına teşekkürü borç biliriz." ifadelerine yer verildi.

Daha önce FIFA'dan ve TFF Lisans Kurulundan 3'er puan silme cezası alan Karşıyaka, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15 puanla 16. durumda bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 10.02.2018 12:59
Anahtar Kelimeler:
Puan SilmeKarşıyakaFutbolBorç
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