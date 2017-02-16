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Kafa vuruşlarını mercek altında

Futbolda kafa vuruşları ile bunama arasında bağlantı olduğuna ilişkin son yapılan bilimsel çalışmanın ardından UEFA da konu hakkında araştırma başlattı

16 Şubat 2017 Perşembe 13:55
Kafa vuruşlarını mercek altında

UEFA, futboldaki kafa vuruşları ile bunama (demans) arasında bağlantı olduğuna ilişkin son yapılan bilimsel çalışmanın ardından konuyu araştırmaya karar verdi.

Futbolda kafa vuruşları ile bunama arasında ilişki bulundu 
UEFA'dan yapılan açıklamada, futbol oynarken uzun yıllar boyunca tekrar eden topa yapılan kafa vuruşları ve çarpışmaların beyne zarar vererek bunamaya yol açabileceğine ilişkin hafta içinde ortaya çıkan bilimsel araştırmanın dikkatle incelendiği belirtildi. Açıklamada, konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla UEFA'nın kendi araştırmasını başlatacağı belirtilerek, "Bu araştırma sayesinde genç oyuncuların maçlar ve antrenman sırasında aldığı sağlık riski oranını en aza indirmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi. UEFA'nın araştırmasına, adı açıklanmayan bir İngiltere Premier Lig takımı da destek verecek.

Son Güncelleme: 16.02.2017 14:11
Anahtar Kelimeler:
UEFASporKafa VuruşlarıDemansBunamaBilimsel çalışma
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