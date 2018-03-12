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"Kafamda soru işaretleri vardı"

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, "Fatih Terim çok iyi antrenör ama bir o kadar da iyi bir insan. Oyuncuya nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı

12 Mart 2018 Pazartesi 16:51
"Kafamda soru işaretleri vardı"

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takıma transferinde teknik direktör Fatih Terim'in büyük bir etken olduğunu ifade etti.

Galatasaray dergisinin 175. sayısında röportajı yayımlanan Japon futbolcu, Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Buraya gelme sebeplerimden biri Galatasaray'ın çok büyük, tanınan ve tarihi olan bir camia olması. Bir de Fatih Terim faktörünü söylemeliyim. Fatih hocayı önceden tanıyordum. Kendisi dünya futbolunda bilinen bir isim. Onunla çalışmak benim için önemli bir motivasyon oldu. Kendisi çok iyi antrenör ama bir o kadar da iyi bir insan. Oyuncuya nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Kendisi ile sık sık İtalyanca konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde uzun süre İtalya'da top koşturduğunu anlatan Japon futbolcu, şunları kaydetti: "Buraya gelmeden önce kafamda soru işaretleri vardı. Sadece farklı bir futbol anlayışına gelmeyecektim. Farklı bir dil, farklı bir kültür, farklı insanlar… Ancak buraya gelince kafamda her şey netleşti. Bir hafta içinde adapte olduğumu söyleyebilirim. Sadece Fatih hocanın değil, takım arkadaşlarımın, teknik ekibimizin ve profesyonel arkadaşlarımızın bana yaklaşımı mükemmeldi. Gösterdikleri yardım o kadar fazlaydı ki bir hafta sonra kendimi evimde hissetmeye başladım."

Transferinden önce Galatasaray'da görev almış isimlerle görüştüğünü aktaran Nagatomo, "Mancini, Melo, Sneijder, Alex Telles ile görüştüm. Mancini, Melo ve Sneijder ile konuştuğumda, üçü de bana 'Hiç düşünme mükemmel bir takım, çok güzel bir şehre gideceksin, teklifi kabul etmelisin.' dedi. Diğer taraftan Alex Telles ve Podolski de bana mesaj attı. Onlar da Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu, mutlaka İstanbul'a gitmem gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Yuto Nagatomo, son yıllarda Avrupa'da çok sayıda Japon futbolcunun forma giydiğini vurgulayarak, "Avrupa piyasasına yabancı kuralının ardından daha çok Japon futbolcu gelebiliyor. İtalya'da Honda'nın ve benim ayrılığımın ardından Japon futbolcu yok ama Almanya, İspanya, İngiltere'de Japon oyuncular forma giyiyor. Gelecekte de daha çok kaliteli oyuncu çıkaracağımızı söyleyebilirim." şeklinde görüş belirtti.

AA

Son Güncelleme: 12.03.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
Yuto NagatomoSÜPERLİGGalatasarayFutbolFatih Terim
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