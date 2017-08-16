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Kafkas'a milli görev

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu oldu

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Kafkas'a milli görev

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu görevine teknik direktör Tolunay Kafkas getirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Kafkas'a yeni görevinde başarılar dilenerek, "Tolunay Kafkas, futbol gelişim direktörü bünyesinde yer alan eğitim, elit oyuncu gelişimi, kadın futbolu, okul ve çocuk futbolu, futsal ile plaj futbolu birimlerinin yanı sıra Genç Milli Takımlar'dan da sorumlu olacak." denildi. Açıklamada Kafkas'ın Türk futboluna oyuncu ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet ettiği ve daha önce TFF gelişim direktörlüğü ile genç ve ümit milli takımlarda da teknik direktörlük görevlerinde bulunduğu hatırlatıldı. 

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