Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957

"Kalbimin en güzel yerinde olacaksınız"

Everton'a transfer olan Cenk, siyah-beyazlı taraftarlar için veda mesajı yayımladı

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:29
7 Okunma
"Kalbimin en güzel yerinde olacaksınız"

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla Beşiktaş taraftarına veda etti.

Cenk Tosun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım; birincisi başarı, ikincisi mutluluk. Bu dünyada hiçbir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen, dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır hayat hikayemize yazılan her başarı başlığında. Ben kariyerimin en önemli yıllarını Beşiktaş formasıyla yaşadım. Zor günlerim de oldu ama beni hep desteklediniz, düştüğümde hep ilk elini uzatan siz oldunuz. Bu formayla geçirdiğim her günü hayatımın sonuna kadar başına gurur kelimesini koyarak anlatacağım. Taraftarlarımız, yönetimimiz, kulübümüzün bütün emektarları, takım arkadaşlarım, hiç bilemediğim evlerde bizi desteklemiş futbolseverler... El ele vererek bugünlere geldik."

Golcü oyuncu veda mesajında ayrıca, yeni başarılar için yeni bir hikayeye başladığını belirterek, şunları kaydetti: "Hep beraber Beşiktaş tarihine altın harflerle yazılacak başarılara imza attık. İnsanoğlu hayallerini gerçekleştirdiği oranda değil hayal kurmaya devam edebildiği sürece yaşarmış. Şimdi yeni hayaller ve yeni başarılar için yepyeni bir hikayeye başlıyorum. İstedim ki yıllar boyu başarıyı paylaştığımız gibi bu mutluluğu da paylaşalım. Çünkü ikisini de ne kadar büyütürsek bizden sonra gelenlere o kadar ilham veririz. Şimdi veda zamanı. Büyük Beşiktaş camiası ve onun büyük taraftarı, her zaman kalbimin en güzel yerinde olacaksınız. Sizinle ilgili dünyanın en ücra köşelerinde hayranlıkla anlatılan tribün hikayeleriyle gurur duymaya devam edeceğim. Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz ve hakkınızı helal ediniz."

AA

Son Güncelleme: 06.01.2018 14:36
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunEvertonFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Büyük bir oyuncu kaybettik"
"Büyük bir oyuncu kaybettik"
"Düzeltmemiz gereken şeyler var"
"Düzeltmemiz gereken şeyler var"
Transfer Beşiktaş'tan sorulur
Transfer Beşiktaş'tan sorulur
"Güzel bir seçim olacak"
"Güzel bir seçim olacak"
38 milyonla geri döndü
38 milyonla geri döndü
Musa'nın tercihi Türkiye olacak
Musa'nın tercihi Türkiye olacak
Avrupa'da 2'de 1 yaptık
Avrupa'da 2'de 1 yaptık
"Türkiye'de yaşamayı seviyorum"
"Türkiye'de yaşamayı seviyorum"
"Ayrılacakların listesini verdim"
"Ayrılacakların listesini verdim"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim