Spor Toto Süper Lig'de 2016-17 sezonunda kaleler 20 kez şaştı. Bu sezon ters vuruşla 20 gol atıldı. Sezonun ilk yarısında 11, ikinci devresinde ise 9 kez futbolcular, şansız bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi.

Aytemiz Alanya spor 'un Nijeryalı savunma oyuncusu Kenneth Omeruo, kendi kalesine 2 gol atma talihsizliği yaşadı. Beşiktaş, Akhisar Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor, "futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım" istatistiğinde ilk sırayı paylaştı. Omeruo'nun iki talihsiz golü dışında Berkan Emir ve Lamine Gassama da yanlışlıkla takımları Aytemiz Alanyaspor filelerini havalandırdı. Akhisar Belediyespor'da devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Hugo Rodallega, Fatih Öztürk, Serdar Kesimal ve Miguel Lopes kaleleri şaşırdı. Şampiyon Beşiktaş'ta ise talihsiz isimler Gökhan Gönül, Dusko Tosic, Andreas Beck ve Marcelo Guedes oldu.Ligin 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan derbi maçta, sezonun "en trajik" golü atıldı. Fenerbahçe karşısında son anlara 1-0 önde giren Beşiktaş, 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle adeta yıkıldı. Martin Skrtel ve Josef de Souza'nın kımızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in ceza sahasına şişirdiği topu siyah-beyazlı savunma oyuncusu Marcelo, kafayla kendi ağlarına gönderdi. Bu golle karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasındaki puan farkı 2'ye indi. Ligin kalan bölümünde takipçisi Medipol Başakşehir'in zirveyi ele geçirmesine izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak taraftarlarının gönlünü aldı.