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Kalinic'i değil yıldız istiyoruz

50 milyon avroya Çin'e transfer olacağı konuşulan Hırvat golcüyle ilgili açıklama geldi

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Kalinic'i değil yıldız istiyoruz

Tianjin Quanjian kulübü yetkilileri, Fiorentina forması giyen Nikola Kalinic'i transfer etmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Devre arasında Çin'e transfer olacağı konuşulan Hırvat oyuncu, sezona Fiorentina'da devam etme kararı almıştı. Sözleşmesinde 50 milyon avroluk fesih bedeli bulunan Kalinic için Çinlilerin yeniden devreye girdiği iddia edildi. Çin medyasına açıklamada bulunan Tianjin Quanjian kulübünün basın sözcüsü, Kalinic'i transfer etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyerek, "Dünyaca ünlü bir golcüyü alacağımızı söyledik ama Kalinic o isimlerden biri değil. Şimdilik onunla ilgilenmediğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
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FutbolÇinFiorentinaNikola KalinicTianjin Quanjian
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