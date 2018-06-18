Kamp için Erzurum'a gidecekler

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Çarşamba günü başlayacak.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 Haziran Çarşamba günü Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılı ekibin, 2 Temmuz Pazartesi günü 1. etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gideceği bildirildi.
Erzurum kampının 15 Temmuz'da sona ereceği, daha sonra 19 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Hollanda Arnhem'de ikinci etap çalışmaların yapılacağı belirtildi.
Öte yandan, geçen sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren ve altyapıda yer alan oyuncuların yer aldığı gelişim kampının bugün başladığı kaydedildi.
AA