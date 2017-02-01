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Kanarya 4 yıllık adeti değiştirdi

Fenerbahçe, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 4 yıl sonra ilk kez kadrosuna takviye yaptı

01 Şubat 2017 Çarşamba 16:41
Kanarya 4 yıllık adeti değiştirdi

Son yıllarda yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, geride kalan 3 sezonda ara transfer döneminde sessiz kalmayı tercih etmişti.

Fenerbahçe, bu sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde birçok oyuncuyla gündeme gelmesine rağmen tek bir ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, ocak ayındaki tek transferini Ukrayna'da Zorya forması giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiralayarak gerçekleştirdi. Karavaiev'den önce son olarak 2012-2013 sezonunun devre arasında transfer yapan Fenerbahçe, söz konusu dönemde Emre Belözoğlu, Reto Ziegler ve Pierre Webo'yu renklerine bağlamıştı.

Advocaat'ın ve taraftarın isteği gerçekleşmedi
Sarı-lacivertli yönetim, 4 yıl sonra ara transfer döneminde sessizliğini bozsa da hem teknik direktör Dick Advocaat'ın hem de taraftarlarının beklentisini karşılayamadı. Hemen hemen her basın toplantısında kadrosunun yetersiz olduğunu ve ofansif bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu açıklayan Advocaat'ın isteği, karşılıksız kaldı. Başta Trabzonspor'un futbolcusu Mehmet Ekici olmak üzere "10 numara" pozisyonunda oynayan birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli yönetim, transfer döneminin son gününe kadar çalışmalarını sürdürse de bu mevkiye takviye yapmayı başaramadı.

A takımdan ayrılan olmadı
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde A takımından ayrılan futbolcu olmadı. Sarı-lacivertlilerde zaman zaman 18 kişilik kadroya giren altyapı oyuncusu Ramazan Civelek, Büyükşehir Gaziantepspor'a kiralandı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkati çeken 20 yaşındaki Caner Koca ise sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralık olarak gönderildi.
Son Güncelleme: 01.02.2017 16:44
Anahtar Kelimeler:
Oleksandr KaravaievAra Transfer DönemiFenerbahçeFutbol
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