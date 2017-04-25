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Kanarya avantaj peşinde

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rövanş müsabakası için avantajlı bir skor almayı hedefliyor

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Kanarya avantaj peşinde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan derbide Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında da avantajlı skor alarak final için önemli bir adım atmak istiyor. Çeyrek finalde Kayserispor'u iki maçta da 3-0 yenerek rahat geçen Fenerbahçe, son haftalarda ligdeki iyi performansını kupaya da yansıtmayı hedefliyor. Süper Lig'de bu sezon iki takım arasında oynanan maçları ev sahibi takımlar 1-0 kazanmıştı. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Gregory van der Wiel dışında önemli bir eksik bulunmuyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki yarı final rövanş maçı, 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
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