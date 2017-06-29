Kanarya'dan büyük anlaşma

Fenerbahçe Spor Kulübü, Doğuş Grubu ile çok önemli bir işbirliğine imza atıyor.

Bu sezon Euroleague ve Türkiye liginde zafere ulaşan sarı-lacivertliler, Doğuş Grubu ile sponsorluk ve birçok noktada işbirliği anlaşmasına vardı. Fenerbahçe Yelken Şubesi’ne sponsorluk desteği veren hem de çeşitli seviyelerde kulübe maddi ve manevi katkıda bulunan Doğuş Grubu ile Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Ülker Sports Arena’da yapılacak imza töreni ile birlikte güçlerini resmen birleştirecek. İmza töreni, saat 10.00’da kahvaltı organizasyonu ile başlayacak ve basın mensuplarının huzurunda atılacak resmi imzaların ardından, soru-cevap kısmıyla son bulacak.