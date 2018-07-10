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Kanarya, İsviçre'ye uçtu

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi İsviçre'de 18 Temmuz'a kadar kamp yapacak

10 Temmuz 2018 Salı 17:14
Kanarya, İsviçre'ye uçtu

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için İsviçre'ye gitti.

İstanbul'da 28 Haziran'da topbaşı yapan sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre kentine hareket etti. Buradan kara yoluyla Lozan'a geçecek sarı-lacivertliler, sezonun ilk yurt dışı kamp çalışmasını 18 Temmuz'a kadar gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertliler, İsviçre'de 14 Temmuz'da hazırlık maçında aynı ülkenin takımı Lozan'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kampın son gününde ise Premier Lig ekibi Fulham'la karşılaşacak.

İstanbul'a 18 Temmuz'da dönecek Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla yine Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca 26-29 Temmuz tarihlerinde yurt dışında bir hazırlık turnuvasına da katılması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2018 17:17
Anahtar Kelimeler:
Yeni SezonSÜPERLİGKampİsviçreHazırlıkFutbolFenerbahçe
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