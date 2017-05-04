Kanarya kanatlanacak

Fenerbahçe, sezon başında Sevilla'dan Schalke'ye kiralanan Yevhen Konoplyanka için girişimlere başladı.



Bild'in iddiasına göre; sarı-lacivertliler, Ukraynalı oyuncu için Alman kulübüne 10 milyon avroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Sezon başında kiraladığı 27 yaşındaki kanat oyuncusunun 12,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanacağını açıklayan Schalke'nin bu teklife nasıl cevap vereceği merak konusu. Konoplyanka, bu sezon Schalke formasıyla Bundesliga'da çıktığı 16 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.