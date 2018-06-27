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Kanarya sezonu açıyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:29
Kanarya sezonu açıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde ilk antrenmanına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı ise henüz belli olmadı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak.

Süper Lig'de yeni sezon ise 10 Ağustos'ta başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 27.06.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSpor Toto Süper LigSporPhillip CocuFutbolFenerbahçe
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