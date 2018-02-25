Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
banner138

Kanarya'ya Kartal pençesi: 3-1

Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti

25 Şubat 2018 Pazar 21:08
Kanarya'ya Kartal pençesi: 3-1

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 44’e yükselten siyah beyazlılar rakibiyle puanını eşitledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Dirar’ın sağdan ortasında Fabri müdahale etti, dönen topa Giuliano vurdu. Çizgi üzerinden Vida’nın çevirdiği topu Fernandao tamamladı ve takımını öne geçirdi. 0-1

20. dakikada Tosic’in hatalı pasında Mehmet Topal topla buluşup, pasını Fernandao’ya verdi. Brezilyalı futbolcu ceza sahası dışından yerden şutunu gönderdi ancak top az farkla dışarı gitti.

25. dakikada Quaresma’nın soldan kullandığı serbest vuruşta Babel müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.

35. dakikada Quaresma Isla’dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve ayağının dışıyla şutunu çekti. Kameni son anda topu kornere gönderdi.

49. dakikada kazanılan korner atışında Quaresma pasını Gökhan’a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada Vida gerilerden gelip yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

52. dakikada Mehmet Topal’ın pasında Fernandao kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Fabri gole izin vermezken, dönen topu uzun mesafeden Şener aşırttı, Medel çizgi üzerinden kafayla çıkardı.

53. dakikada Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta savunma uzaklaştıramadı. Boşta kalan topa Atiba vurdu ancak top dışarı çıktı.

65. dakikada Quaresma soldan bindirip ceza sahası içine gönderdi. Negredo’dan önce savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

73. dakikada Gökhan Gönül sağ kanattan ceza sahası içine ortasını gönderdi. Savunmaya rağmen iyi yükselen Negredo kafayı vurdu ancak top Kameni’de kaldı.

77. dakikada Negredo sol kanattan sürükledi. Savunmanın araya girmesine karşın İspanyol futbolcu topu sağ kanattaki Quaresma’ya aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ayağının dışıyla yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 2-1

90+4. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Negredo boş alana hareketlendi ve müsait pozisyondaki Quaresma’ya pasını verdi. Bu futbolcu çaprazdan sert bir şutla farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 3-1

KÜNYE

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun x

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xxx, Tosic xxx, Vida xxx (Negredo dk. 63 xxx), Adriano xxx, Atiba xxx, Medel xxx, Quaresma xxx, Tolgay xx, Babel xx (Necip dk. 85 ?), Love xx (Caner dk. 75 xx)

Yedekler: Tolga, Utku, Mustafa, Fatih, Lens, Alpay, Caner, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Kameni xx, Isla x (Valbuena dk. 79 x), Neustadter xx, Neto xx, İsmail xx (Şener dk. 32 x), Mehmet Topal xx, Josef xx, Dirar x, Giuliano x, Aatif xx (Alper dk. 61 x), Fernandao xx

Yedekler: Volkan, Mehmet Ekici, Skrtel, Erten, Oğuz Kağan, Serhat, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Fernandao (dk. 8) (Fenerbahçe), Vida (dk. 49), Quaresma (dk. 77 ve 90+4) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Isla, Şener (Fenerbahçe), Vida, Tolgay, Quaresma (Beşiktaş)

İHA

Son Güncelleme: 25.02.2018 21:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadir 2018-02-25 22:13:12

Siyah beyaz kartalim benim besiktasim 3-1dedigimizde inanmadilar iste kartalim siyah beyaz besiktasim benim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Eren ve Donk'ta yırtık tespit edildi
Eren ve Donk'ta yırtık tespit edildi
Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti
Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti
"Biz de Vardar havası mı çaldıralım"
"Biz de Vardar havası mı çaldıralım"
Beşiktaş'ın borcu 2 milyar lira
Beşiktaş'ın borcu 2 milyar lira
Sivas, İzmir'de 3 puan peşinde
Sivas, İzmir'de 3 puan peşinde
Fener'in kozu Vodafone Park
Fener'in kozu Vodafone Park
Göztepe hasreti bitirecek
Göztepe hasreti bitirecek
Başkentte kritik randevu
Başkentte kritik randevu
Malatya'nın konuğu Karabük
Malatya'nın konuğu Karabük

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim