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Kane, yıldızları geride bıraktı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin değerlendirmesine göre Kane, 201,2 milyon avroyla Neymar, Mbappe, Messi, Salah ve Ronaldo gibi oyuncuların önünde piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:21
Kane, yıldızları geride bıraktı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek oyuncu, 201,2 milyon avroyla Tottenham'dan Harry Kane oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2018 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi. CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 201,2 milyon avro piyasa değeri bulunan İngiliz golcü Kane, en değerli futbolcular sıralamasında zirvede yer aldı.

Paris Saint-Germain'in (PSG) 2017 yazında 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı Neymar, 195,7 milyon avro piyasa değeriyle Kane'i takip etti. Listede üçüncü sırayı alan PSG'nin Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'ye 186,5 milyon avro değer biçildi.

Üç futbolcunun ardından Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi, 184,2 milyon avro, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah da 171,3 milyon avro piyasa değeriyle sıralandı.

Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo ise 103,4 milyon avroluk değeriyle 24. sıraya yerleşti.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

1. Harry Kane (Tottenham): 201,2 milyon avro

2. Neymar (PSG): 195,7

3. Kylian Mbappe (PSG): 186,5

4. Lionel Messi (Barcelona): 184,2

5. Muhammed Salah (Liverpool): 171,3

6. Dele Alli (Tottenham): 171

7. Kevin De Bruyne (Manchester City): 167,2

8. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 164,5

9. Paulo Dybala (Juventus): 164,2

10. Romelu Lukaku (Manchester United): 163,4

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Anahtar Kelimeler:
FutbolHarry KaneTottenham
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