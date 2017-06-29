KAP'a bildirildi, Aslan için geliyor

Sarı-kırmızılı kulüp, prensip anlaşmasına varılan Brezilyalı stoper Maicon'un transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol cu Maicon Pereira Roque'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sao Paulo FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Maicon'un bu akşam 22.00'de İstanbul'a gelmesi ve önümüzdeki günlerde Galatasaray 'a imza atması bekleniyor.

Maicon, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Sao Paulo'da oynama fırsatı bulduğu için memnun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1,5 yıldır formasını giydiğim Sao Paulo'da her zaman en iyi performansımı sergilemeye çalıştım. Takım arkadaşlarım, yöneticiler, kulüp görevlileri ve Sao Paulo'nun milyonlarca taraftarına teşekkür ederim. Burada yaşadığım eşsiz anları unutmayacağım. Sao Paulo hep kalbimde olacak." ifadelerini kullandı. Portekiz ekibi Porto'da forma giydiği 2009-2016 yıllarında dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sene transfer olduğu Brezilya temsilcisi Sao Paulo'da çıktığı 44 maçta 3 gol attı.