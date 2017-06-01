Karabük'e deplasman kabus oldu

Yeni bir kadroyla ligde kalma hedefiyle sezona başlayan kırmızı-mavili takım, çıktığı 33 karşılaşmanın 11'ini kazandı, 15'ini kaybetti ve 7'sinde berabere kaldı. Karabük ekibi, ligde son hafta maçları öncesinde 40 puan ve averajla 12. sırada yer aldı.



Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle hanesine 34 puan yazdıran Kardemir Karabükspor , iç saha performansında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından üçüncü sırada bulunuyor. İç saha başarısını deplasman maçlarına taşıyamayan Karabük ekibi, rakip sahalarda oynadığı 16 maçın sadece birini kazandı. Deplasman maçlarında 3 beraberliği bulunan Karabükspor, 12 karşılaşmada yenilmekten kurtulamadı. Rakip sahalarda 6 puan elde eden Kardemir Karabükspor, dış saha puan cetvelinde son sırada kaldı. Karabük temsilcisi, 2016-2017 futbol sezonundaki son maçına, yarın Akhisar Belediyespor deplasmanında çıkacak.

"Asıl olan istediğiniz hedefi tutturmak"

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül , yaptığı açıklamada, önceliklerinin ligde kalacak puanları elde etmek olduğunu, bunu da bitime 4 hafta kala başardıklarını söyledi. Deplasman performansını değerlendiren Gül, maçlara iç-dış diye bakmadıklarını belirtti. Her maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını ifade eden Gül, "Bu kolay olmuyor, her maçı kazanamıyorsunuz. Ama hedefinizden de şaşmıyorsunuz. Biz bu sene içerideki maçlarda istediğimiz başarıyı hatta daha fazlasını yakaladık. Dışarıdaki maçlarda ise bu olmadı. Gelecek sezon daha dengeli olabilir bu durum. Ama asıl olan istediğiniz hedefi tutturmak. Bunu da yakaladık." diye konuştu.

"Önemli olan netice"

Deplasmandaki birçok maçta iyi oynadıklarını vurgulayan Gül, "İyi oyuna puan verilmiyor. Gol atarsanız, rakipten daha çok gol atarsanız, size puanlar veriliyor. Önemli olan netice. Puan cetveline bakıyorsunuz, neredesiniz, kaç puan topladınız. Önemli olan bu." ifadelerini kullandı. Deplasmanda yaşadıkları durumun psikolojik olduğunu dile getiren Gül, bu sezon dış sahada oynayacakları son maçı kazanmak istediklerini söyledi. "Karabükspor'un hedefi her zaman Süper Lig'de var olabilmek." diyen Gül, "Bu seneden dersler çıkartacağız. Gelecek sene daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Çünkü iyinin her zaman daha iyisi var." değerlendirmesinde bulundu.