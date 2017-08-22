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Karabük eli boş dönmek istemiyor

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor maçına şartlandıklarını ve oradan eli boş dönmek istemediklerini söyledi

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Karabük eli boş dönmek istemiyor

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.


Lige iyi başladıklarını belirten Kırmızı - Mavili ekibin Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, “Deplasmanda Gençlerbirliği beraberliğinden sonra kendi evimizde ilk maçımıza da 3 puanla başladık. Geçen yılda özellikle evimizdeki maçlarda çok başarılıydık. Bu seneye de iyi başladık. Şimdi geçen yıl daha az yaptığımızı yapmaya çalışarak deplasmanlardan daha fazla puan getirmek. Gençlerbirliği ile puanla başladık ve devamı gelsin diye düşünüyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Şimdi önümüzde Alanya maçı var. Tamamen buna şartlanıp hazırlıklarımızı tamamlayıp Alanya’dan eli boş dönmek istemiyoruz” dedi. Transfer konusunda en başta ne söyledilerse yaptıklarını da kaydeden Gül, “Şuanda takımımızdan teknik heyetimiz ve bizde memnunuz. İyi durumdayız ve gündemimizde transfer yok. Latovlevici’nin sakatlığı devam ediyor ve döndüğünde özel maske ile oynayacak. Bunun yanında Ahmet Şahin iyiye gidiyor. Hakan Aslantaş biraz daha iyi. Milli takım arasından sonra dönecekler” ifadelerine yer verdi.
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FutbolKardemir KarabüksporTolga Gül
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