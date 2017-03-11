Karabük evinde misafir dinlemiyor: 2-0

Süper Lig'in 24. haftasında Karabükspor kendi sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Karabükspor'da Tudor gitti Barisic geldi ama iç sahadaki kazanma alışkanlığı hiç değişmedi...

Ligin dibine demir atan Adanaspor'un istekli başladığı maçta Karabükspor 32. dakikada Tanase'nin golüyle o dakikaya kadar çok da iyi oynamamasına karşın golü bulan taraf oldu. Bu golün ardından Adanaspor ataklarına devam etti fakat ilk 45 dakikada yaptıkları girişimler gole dönüşmedi ve ev sahibi devreyi 1-0 önde kapattı. Karabükspor, Tanase ve Selezynov'un yüksek performansı sebebiyle 3. bölgede etkili olmaya çalıştı ve dakikalar 61'i gösterdiğinde Seleznyov'un pasında Cristian Tanase kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Bu golden sonra gardı iyice düşen Adanaspor, geride kalan dakikalarda etkinlik gösteremedi ve mücadele Karabükspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Karabükspor bu 3 puanla birlikte 7. sıraya kadar tırmandı ve 33 puanda haftayı kapattı. Adanaspor ise 17 puanda ve 17. sırada kaldı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle birlikte iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 5'ini de kazanmış oldu.

KÜNYE



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx,Erdem Bayık xxx

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Dany xxx, Barış xxx, Latovlevici xxx, Paul Papp xxx, Ceyhun xxx, Poko xxx, Traore xx (Dk. 71 Skulason xx), Tanase xxx, Yatabare x (Dk. 56 Lazarevic xx), Seleznov xxx (Dk. 86 Serdar ?),

Yedekler: Ercüment ,Gaman, İlhan, Fatih Atik

Teknik Direktör: Zoran Barisic

Adanaspor: Itandje xx, Didi x, Halil İbrahim x, Mauricio Ramos x, Diego x (Dk. 68 Reynaldo x), Cem xx, Renan Foguinho x, Vladimir Koman xx, Magaye x, Roni Gleison xx (Dk. 88 Ahmet Bahçıvan ?), Vinicius x (Dk. 59 Ahmet Dereli xx)

Yedekler: Hayrullah, Viera, Samican, Tevfik,

Teknik Direktör: Levent Şahin

Sarı Kart: Paul Papp, Latovlevici (Karabükspor), Didi, Reynaldo, Vladimir Koman, Ramos (Adanaspor)

Goller: Tanese (Dk. 32, 61) (Karabükspor)