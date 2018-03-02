Karabük, G.Saray maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.

Çamlı Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan son idmanda teknik çalışma yapıldı. İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'ne geçen kafile, burada kampa girerek Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği maçı beklemeye başladı.

Karabük ekibinde 3 oyuncu yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Ferhat Görgülü ve Olafur Ingi Skulason Galatasaray karşısında sahada olmayacak.