Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118951
ALTIN
161.062
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2379
EURO
4.6396
banner138

Karabük hazırlıkları başladı

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor'u 2-1 yenerek avantaj elde eden Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başladı

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:08
Karabük hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yenerek avantaj elde eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki basına kapalı antrenmanın, salonda gerçekleştirildiği belirtildi. Akhisarspor müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise üst vücut ve çabuk kuvvet çalışması yaptıkları aktarıldı.

Açıklamada, ameliyatının ardından ilk haftayı dolduran kaleci Cedric Carrasso'nun sahada çalıştığı, Eren Derdiyok'a tedavisinin ardından salonda kuvvet arttırıcı program uygulandığı, Jason Denayer'in ise tedavi sonrası kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladığı ifade edildi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFutbolGalatasarayKardemir KarabüksporSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pepe, Beşiktaş taraftarına hayran
Pepe, Beşiktaş taraftarına hayran
Medel, oyun stilini anlattı
Medel, oyun stilini anlattı
Özbek, UEFA şifrelerini açıkladı
Özbek, UEFA şifrelerini açıkladı
"Konya maçı zor olacak"
"Konya maçı zor olacak"
Sivas, Antalya galibiyeti istiyor
Sivas, Antalya galibiyeti istiyor
Müzede başkanlar zirvesi
Müzede başkanlar zirvesi
Gol sevincine 2 maç ceza
Gol sevincine 2 maç ceza
Kupalarla dolu müze açıldı
Kupalarla dolu müze açıldı
Fenerbahçe avantaj peşinde
Fenerbahçe avantaj peşinde

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim