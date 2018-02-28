Karabük hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yenerek avantaj elde eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki basına kapalı antrenmanın, salonda gerçekleştirildiği belirtildi. Akhisarspor müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise üst vücut ve çabuk kuvvet çalışması yaptıkları aktarıldı.

Açıklamada, ameliyatının ardından ilk haftayı dolduran kaleci Cedric Carrasso'nun sahada çalıştığı, Eren Derdiyok'a tedavisinin ardından salonda kuvvet arttırıcı program uygulandığı, Jason Denayer'in ise tedavi sonrası kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladığı ifade edildi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam edecek.