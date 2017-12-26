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Karabük ikinci yarıdan umutlu

Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, "En iyisini yapmaya çalışacağız ve en iyisini de yapacağımız inancındayım. Çünkü kaliteli futbol oynayacak bir takım var elimizde" şeklinde konuştu

26 Aralık 2017 Salı 13:54
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Karabük ikinci yarıdan umutlu

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, Süper Lig'in ikinci yarısında en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirterek, ellerinde kaliteli futbol oynayacak bir takım olduğunu söyledi.

Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan sıkıntıların geride kalacağı inancında olduklarını, buna inanarak göreve geldiklerini bildirdi. Yönetimi devraldıktan sonra 3 maçı geride bıraktıklarını belirten Ünsal, "Oyuncularımız bu maçlarda yüreklerini ortaya koydular, iyi oyun sergilediler. Biz bunu bekliyoruz. Skor çok önemli tabii ki ama en az skor kadar önemli olan da futbolun ve oyuncunun kalitesi, ahlakı, kamuoyuna verdiği intiba. Bu bizim için üzerinde en fazla duracağımız konulardan bir tanesi." diye konuştu.

"Çalınan düdüklerle maçı katlettiler"

Hakemlerin kararlarından kaynaklı büyük bir mağduriyet içerisinde olduklarını öne süren Ziya Ünsal, şöyle devam etti: "Sanki hakemlerin yönetim tarzı, düşmüş bir Karabükspor'u kafalarında belirlemişler. Özellikle de kendileri cezalandırmak adına, bir kere de kendileri düşürmelerin hesabıyla gelmişler maçlara. Adeta şaşırdıklarını görüyorum. 'Bizim kafamızdaki Karabükspor böyle değildi ama nasıl çıktılarda böyle bir oyun sergilediler.' diye şaşırmışlıklarını görüyorum. Maçlarda bocalamalarından anlaşılıyor. Bunu son olarak Trabzonspor maçında da gösterdiler. Çalınan düdüklerle maçı katlettiler. Karabükspor Karabük'ün her şeyi. Taraftarlarımız gecesini, gündüzünü veriyor. Oyuncularımız sahada ayak basmadık yer bırakmıyor. Onlar bu takımın işçileri. Böyle bir emeğin gasbedilmesi, heder edilmesi isyan ettirecek boyutlara gelmekte. Umarım ikinci yarı bütün bunları aşarız. Lütfen, şehrin, takımların kaderini etkileyecek bu yönetimleri yaparken biraz daha dikkatli olmaları noktasında özellikle rica ediyorum."

"Başaracağımızın inancındayım"

Ligin ilk yarısını iyisiyle kötüsüyle tamamladıklarını ve ikinci yarı için planlarının olduğunu anlatan Ziya Ünsal, ellerindeki imkanlar ölçüsünde transferlerin devam edeceğini aktardı. Ünsal, en iyisini yapmaya çalışacaklarını, buna inandığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Çünkü kaliteli futbol oynayacak bir takım var elimizde. Onlara eşlik edebilecek tarzda futbolcuların transferlerini gerçekleştireceğiz. Futbolcularımızın büyük bir hırsla ikinci yarıyı beklediklerini biliyorum çünkü bunu kendileri de söylediler. Umuyorum ki ikinci yarıda güzel bir Karabükspor olacak. Tabii ki bazı sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları kentteki kurum ve kuruluşlar olarak birlikte aşacağız. Bu da zaten görülüyor. Birlik ve beraberlikte Karabük hep başarıya koştu. Geçmişte de bunun örneklerini gördük. Bundan sonra da hep birlikte bunu başaracağımızın inancındayım."

"Hep birlikte teklifleri değerlendireceğiz"

Takıma mutlaka takviye yapılacağının altını çizen başkan Ünsal, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda 3 veya 4 oyuncu transferimizin olması gerekli görülüyor. Teknik kadromuzla oturup bunu değerlendireceğiz. Eksik olan noktalarımız hemen hemen belli. Transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Birkaç oyuncumuza teklif var. Oyuncularımıza talip olan kulüplerle görüşmemiz var. Bu tabii kulübümüzün ve hocamızın inisiyatifi noktasında değerlendireceğimiz konular. Hep birlikte teklifleri değerlendireceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolKardemir KarabüksporSüper LigZiya Ünsal
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