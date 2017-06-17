Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karabük ilk transferini yaptı

Kardemir Karabükspor, yeni sezon için stoper Ferhat Görgülü’yü kadrosuna katarak ilk transferini yaptı.

Bu haber kez okundu.

Karabük ilk transferini yaptı

Kardemir Karabükspor, yeni sezon için stoper Ferhat Görgülü’yü kadrosuna katarak ilk transferini yaptı.

Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, bugün itibari ile başlayan transfer dönemi kapsamında Gençlerbirliği takımından stoper Ferhat Görgülü ile anlaştıklarını söyledi. Başkan Tankut, 25 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını da kaydederek, "Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda Erkan Sözeri hocamızla anlaştığımızı deklare etmiştik. Transfer döneminin başlaması ile bizler de çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda ilk olarak Gençlerbirliği takımındaki Ferhat Görgülü ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Bazı eksik gördüğümüz bölgelerle ilgili görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah kamp dönemine tam kadro olarak gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolKardemir KarabüksporFerhat Görgülü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100