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Karabük kalıcı olmak istiyor

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, "Her yıl Süper Lig'de mücadele etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu

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Karabük kalıcı olmak istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karabük ekibi, sabah antrenmanında zaman zaman etkili olan sağanak altında laktak testinden geçti. Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampın ilk üç günündeki sıcak havanın futbolcuları yorduğunu belirterek, "Şu an güzel havada çalışma imkanı bulduk. Geçen yıl da burada çalışmıştık ve lige yeni çıkan bir takımdık. 31 futbolcu ile buradayız ve geçtiğimiz sezona göre oturmuş bir takımımız var." diye konuştu. Bir ya da iki transfer yaparak lige hazır hale gelmek istediklerini kaydeden Gül, "Ligde kalıcı olmak istiyoruz. Her yıl Süper Lig'de mücadele etmeyi hedefliyoruz. Şehrimize büyük takımları getirerek, seyir zevki oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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FutbolKardemir KarabüksporTolga Gül
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