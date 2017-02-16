"Karabük maçı final havasında geçecek"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk edecekleri Kardemir Karabükspor ile final havasında, kritik bir maç yapacaklarını belirterek, "Çok zor engelleri aşarak buraya geldik. Karabükspor maçı da bu engellerden birisi. Bu engeli de aşmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Atiker Konyaspor ile oynadıkları maçta istenmeyen olaylar yaşandığını, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi. Yaşanan olayları Konyaspor camiasına mal etmemek gerektiğini belirten Çalımbay, "Bu tür olayları çıkaranları sporun içinde barındırmamak gerek. Çünkü Konyaspor ile daha çok karşılaşacağız. Onlar buraya gelecek, biz oraya gideceğiz. Sahada dostça, arkadaşça her türlü mücadeleyi vereceğiz. Yenersek sevinecek, yenilirsek üzüleceğiz. Onun için gerginliği bir an önce bitirmek gerekiyor. Dostluğumuzu, arkadaşlığımızı kimse bozamaz." diye konuştu.

"Takımıma güveniyorum"

Hafta sonu Kardemir Karabükspor ile final havasında, kritik bir maça çıkacaklarını kaydeden Rıza Çalımbay, kadro sıkıntısı çektikleri bu müsabakada taraftar desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirtti. Charles, Danilo ve Chico'nun kart cezalısı olduğunu, Sandro'nun sakatlığının devam ettiğini ve Motta'nın ise ailevi nedenlerle yurt dışında bulunduğunu dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti: "Kardemir Karabükspor iyi giden, iyi defans yapan bir takım. Bu nedenle zor bir maç olacak. Onun için sabırlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Takımıma güveniyorum. Bu maçı kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacağız. Çok zor engelleri aşarak buraya geldik. Karabükspor maçı da bu engellerden birisi. Bu engeli de aşmak için elimizden geleni yapacağız." Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaşmasının kendilerini ilgilendirmediğini kaydeden Çalımbay, bu maçta işlerini şansa bırakmak istemediklerini ve galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.