"Karabük maçı galibiyetlerin başlangıcı olsun"

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Adanaspor'un teknik direktörü Levent Şahin, 11 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Kardemir Karabükspor maçıyla galibiyet serisi başlatmayı hedeflediklerini söyledi.



Şahin, yaptığı açıklamada, sahalarında 1-0 kaybettikleri Atiker Konyaspor maçı için üzgün olduklarını ama umutlarını kaybetmediklerini belirtti. Önlerinde oynayacakları 11 maç ve alınabilecek 33 puan olduğunu belirten Şahin, "Ne olursa olsun Adanaspor yönetimi, teknik heyeti, futbol cuları ve taraftarı olarak bu 33 puana ortağız. Önümüzdeki haftalarda da yenilebiliriz ama iddiamız devam ettiği sürece inancımız sonsuz. Bu enerji ve coşkuyla çalışıyoruz. Böyle çalışmaya devam edeceğiz. Ligde kalma şansımız bittiği zaman zaten söyleyecek bir şeyimiz kalmayacak." diye konuştu. Kötü oynadıkları maçlar olduğunu, bunları kabul ettiklerini ancak bu tür durumların futbolun içinde bulunduğunu dile getiren Şahin, "Matematiksel olarak ligde kalma şansımızı kaybettiğimizde zaten yapacak bir şey yok. Ama şu anda çok şey yapabiliriz. Bunu da birlik ve beraberlik içinde yapabiliriz. Ben şehri, insanları, taraftarı biliyorum. Bir ve beraber olursak, bu işte yol alabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Umarım başlangıç olur"

Bundan sonra oynayacakları her maçın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Levent Şahin, "Süreç azaldıkça ve oynanan oyunun da karşılığını alamayınca sahaya biraz gergin çıkıyoruz. Oyuncuları gergin ortamdan nasıl çıkarırız, bunun çabası içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Şahin, cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti: "Kardemir Karabükspor kendi evinde iyi oynayan bir takım. Sahasında oynadığı maçlarda en az mağlup olan takımlardan birisi. Zor maç olacak ama bizim için her karşılaşma zor ve önemli. Elimizden geleni bundan önceki maçlarda yaptığımız gibi Kardemir Karabükspor maçında da yapacağız. Umarım bu maç galibiyetler için başlangıç olur."