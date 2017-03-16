"Karabük maçına odaklandık"

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 19 Mart Pazar günü Kardemir Karabükspor ile yapacakları maçı da kazanmak istediklerini söyledi.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Her şeyden önce moralliyiz ve enerjimiz yüksek." dedi. Kardemir Karabükspor ile oynayacakları mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "Konyaspor müsabakasının skorundan çok beni memnun eden, saha içindeki aklımız, sabrımız ve oyun kalitesiydi. Bununla beraber bu skoru alabilmek, öz güven açısından ve tekrar kazanma alışkanlığını yakalamak adına önemliydi. Her maç zor. Güzel bir havamız var, umarım hafta sonuna kadar böyle devam edecek. Karabükspor maçına odaklandık. Rakibin güçlü-güçsüz yanları üzerinden analizini yapıp çalışıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız."

Sağlık ekibinin yoğun çalışmaları sonucunda sakat oyuncularının sayısının azaldığını aktaran Avcı, "Bekir'in 3-4 haftadır devam eden ve en sonunda teşhisi konulan sporcu fıtığı ile ilgili bir sorunu vardı. 4 hafta sonra müsabaka oynayacak duruma gelecek. Egemen önümüzdeki hafta itibarıyla antrenmanlara başlayacak. Mehmet Batdal, Almanya'da kontrollerden geçti. Sezonu böyle tamamlayacak. Bunun dışında bütün oyuncularımız zihinsel ve fiziksel olarak hazır durumdalar." şeklinde konuştu. Atiker Konyaspor karşısında turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü atan Emmanuel Adebayor'un performansından çok mutlu olduklarını dile getiren Abdullah Avcı, şunları kaydetti: "Her şeyden önce takımdaş bir oyuncu. Çok önemli tecrübelere sahip ve bunu takım arkadaşlarıyla da paylaşıyor. İlk maç içinde yaptığı katkı ve skor önemliydi. Forvet oyuncusu golle beslenir, bunu da buldu. Umarım bunun sayısını arttırarak devam edecek. Adebayor'dan son derece memnunuz. Sadece Adebayor değil ondan önce de Mustafa oynadı ve 2 gol attı. Onun geçen hafta sakatlığı vardı, Adebayor oynadı o attı, onlardan önce de Mehmet Batdal atıyordu. Oynayan oyuncularımızın gol atması bizim için çok önemli."