Karabük, Popovic ile başarılı olacak

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, anlaşmaya vardıkları Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic'in Ankara'ya geldiğini ve kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Tankut, yaptığı açıklamada, Popovic ile resmi imzanın 9 Ekim Pazartesi günü Karabük'te düzenlenecek törenle atılacağını belirtti. Ligin 8. haftasında Kayserispor ile oynayacakları maçın hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile Ankara'da bir hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan Tankut, "Popovic, gelmeden takımı araştırdığını ve maçlarını izlediğini belirtti. Yeni hocamız Popovic'in başarılı olacağına inancımız tam. O da başarılı olacağı i̇nancında." diye konuştu. Popovic yönetiminde yeniden çıkış yakalamak istediklerini kaydeden Tankut, "Buna acilen ihtiyacımız var. Bunun da başlangıcı Kayseri̇spor maçı olsun." ifadelerini kullandı.