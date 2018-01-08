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Karabük, Sivas'tan Ergin'i aldı

Karabükspor, Sivasspor'un oyuncusu Ergin Keleş ile anlaştı

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:04
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Karabük, Sivas'tan Ergin'i aldı

Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor'un oyuncusu Ergin Keleş ile anlaşmaya vardı.

Kulüp başkanı Ziya Ünsal, yaptığı açıklamada, Ergin'in Karabük'e gelerek sağlık kontrolünden geçtiğini söyledi. Keleş'in Karabük'e yabancı olmadığını, daha öncede kadrolarında yer aldığını anlatan Ünsal, "Ergin Keleş ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Ön protokol yaptık. Oyuncunun kulübüyle görüşmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacak. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ünsal, ayrıca Belçika'nın KV Kortrijk takımında forma giyen Herve Kage ile de görüştüklerini, futbolcunun Karabük'e geldiğini, anlaşmaya varılması halinde sözleşme imzalanacağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ergin KeleşFutbolHerve KageKardemir KarabüksporSüper Lig
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