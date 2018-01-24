Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119592
ALTIN
162.648
DOLAR
3.7348
STERLİN
5.3155
EURO
4.6308

Karabük, Sivas'tan takviye yaptı

Karabükspor, Sivasspor'dan Cem Özdemir'i kadrosuna kattı

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:21
7 Okunma
Karabük, Sivas'tan takviye yaptı

Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Cem Özdemir ile sözleşme imzaladı.

Karabük'te sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulübün Yenişehir'deki tesislerine gelen 25 yaşındaki futbolcu, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp başkanı Ziya Ünsal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transferin hayırlı olmasını dileyerek, oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Cem Özdemir de Kardemir Karabükspor'u hak ettiği yere taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cem ÖzdemirFutbolKardemir KarabüksporSüper LigSÜPERLİGTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe maçı kapalı gişe
Fenerbahçe maçı kapalı gişe
2022'ye kadar Beşiktaş'ta
2022'ye kadar Beşiktaş'ta
Messi'den Arda'ya veda mesajı
Messi'den Arda'ya veda mesajı
"Robinho'nun diğerlerinden farkı yok"
"Robinho'nun diğerlerinden farkı yok"
Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu
Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu
"1-0 mağlup başlatıldık"
"1-0 mağlup başlatıldık"
"Terim ile aramızda hiçbir şey olamaz"
"Terim ile aramızda hiçbir şey olamaz"
F.Bahçe maçı hazırlıkları sürüyor
F.Bahçe maçı hazırlıkları sürüyor
Çeyrek final programı açıklandı
Çeyrek final programı açıklandı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim