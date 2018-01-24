Karabük, Sivas'tan takviye yaptı

Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Cem Özdemir ile sözleşme imzaladı.

Karabük'te sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulübün Yenişehir'deki tesislerine gelen 25 yaşındaki futbolcu, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp başkanı Ziya Ünsal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transferin hayırlı olmasını dileyerek, oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Cem Özdemir de Kardemir Karabükspor'u hak ettiği yere taşımak için çalışacaklarını kaydetti.