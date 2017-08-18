Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Lige deplasmanda Gençlerbirliği beraberliği ile başlayan Kardemir Karabükspor, seyircisi önünde çıkacağı sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor. Karabük ekibinde, sakatlıkları bulunan Iasmin Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin, yeni transfer Gheorghe Teodor Grozav'a maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir mücadelesini, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Karabük'te 3 eksik var
Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Karabük ekibinde, sakatlıkları bulunan Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin forma giyemeyecek
18 Ağustos 2017 Cuma 12:06
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Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Lige deplasmanda Gençlerbirliği beraberliği ile başlayan Kardemir Karabükspor, seyircisi önünde çıkacağı sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor. Karabük ekibinde, sakatlıkları bulunan Iasmin Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin, yeni transfer Gheorghe Teodor Grozav'a maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir mücadelesini, hakem Fırat Aydınus yönetecek.