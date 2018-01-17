Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116412
ALTIN
163.882
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2650
EURO
4.6640

Karabük'ten 3 takviye

Karabükspor, Murat Akın, Yusuf Akbulut ve Alican Karadağ ile sözleşme imzaladı

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:05
9 Okunma
Karabük'ten 3 takviye

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor'dan Murat Akın, Batman Petrolspor'dan Yusuf Akbulut ve Kastamonuspor 1966'dan Alican Karadağ ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Metin Türker Tesisleri'nde düzenlenen törende orta saha oyuncusu Murat Akın ve forvet Yusuf Akbulut 1,5 yıllığına, ön libero Alican Karadağ ise sezon sonuna kadar kendilerini kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Futbol şube sorumlusu Bülent Toraman, törende yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bugün imza atan oyuncuların çok değerli olduğunu anlatan Toraman, takıma katkı sağlayacaklarına inandıklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kardemir Karabükspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Başka bir kulüp daha vardı"
"Başka bir kulüp daha vardı"
"Tudor yeniden Türkiye'ye dönebilir"
"Tudor yeniden Türkiye'ye dönebilir"
Betis, Ozan için yakın takipte
Betis, Ozan için yakın takipte
Akhisar çeyrek finale yükseldi
Akhisar çeyrek finale yükseldi
Galatasaray'a hibrit çim
Galatasaray'a hibrit çim
Malatya, Hamit'i bitiremedi
Malatya, Hamit'i bitiremedi
Transfer olacaktı sakatlandı
Transfer olacaktı sakatlandı
"İkinci bir Traore faciası yaşıyorduk"
"İkinci bir Traore faciası yaşıyorduk"
Kasımpaşa, Çin'den golcü aldı
Kasımpaşa, Çin'den golcü aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim