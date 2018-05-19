Karabük'ün en kötü sezonu

Demir-çelik işçileri tarafından 49 yıl önce kurulan Kardemir Karabükspor, lig tarihinin en kötü sezonunu geride bıraktı.

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Karabük ekibi, sezona "ilk 10 takım içinde olma" hedefiyle başladı. Ligin 4. haftasından itibaren ekonomik sorunlarla boğuşmaya başlayan kırmızı-mavili takımın sportif açıdan aldığı olumsuz sonuçlar, işleri daha da zorlaştırdı.

Teknik direktör Erkan Sözeri ile 6, Tony Popovic ile 16, başkan Hikmet Ferudun Tankut ile de 16. haftada yollarını ayıran Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısını teknik adam Levent Açıkgöz ve kulüp başkanı Ziya Ünsal yönetiminde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle tamamladı. Ligin ikinci yarısına 20 oyuncusunu başka takımlara kaptırarak başlayan ve çoğu alt liglerde bulunan takımlardan veya oynadıkları takımlarda forma şansı bulamayan 11 futbolcuyu kadrosuna dahil eden Kardemir Karabükspor'da 2,5 aylık başkan Ünsal görevi bıraktı ve yerine Mehmet Aytekin geldi.

Kardemir Karabükspor'un yönetimi, üst üste gelen yenilgilere son vermek için teknik adam Levent Açıkgöz ile yollarını ayırdı ve takımın başına tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'ı getirdi.

Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok yenilen takımı

Bu sezon en çok gol yiyen (86), en az gol atabilen (20), en farklı yenilgileri yaşayan (Galatasaray ile Fenerbahçe'ye 7-0) ve deplasmanda da galibiyeti bulunmayan kırmızı-mavili ekip, 28 yenilgiyle bir sezonda lig tarihinin en çok yenilgi alan takımı unvanına sahip oldu. Oynadığı 34 karşılaşmadan sadece üçer galibiyet ve beraberlik alarak 12 puan toplayan, ligin ilk yarısında üst üste 9, ikinci yarısında ise 14 maç kazanamayan ve tarihinin en kötü sezonunu geçiren Karabük ekibinin, daha bitime 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e 4. kez veda etmesi kesinleşmişti.

" Karabükspor'un yeri her zaman Süper Lig'dir"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, yaptığı açıklamada, bu sezonun Kardemir Karabükspor'un tarihine kara bir leke geçtiğini söyledi. Yönetim olarak bu takımı yeniden eski günlerine kavuşturmak için var güçleriyle mücadele verdiklerini anlatan Aytekin, "Tarihinde hep iyi olarak bilinen, futbolcusuna, teknik heyetine paralarını günü gününe veren ve sportif açıdan hep başarılara imza atan takımımız maalesef bu hale düşürüldü. Takımı bu hale düşürenler elbette hesabını yargı önünde verecektir. Bunun çalışmaları devam ediyor. Bu sezon Karabükspor tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Şimdi önümüze bakacağız. 1. Lig'den yeniden Süper Lig'e yükselmek için şimdiden çalışmalara başladık. Karabük topyekun taşın altına elini sokacak ve yeniden güzel günler gelecek. Buna canı gönülden inanıyorum. Hep söyledik, Karabükspor'un yeri her zaman Süper Lig'dir." diye konuştu.