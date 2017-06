Karabük'ün önceliği 10 numara

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, transfer çalışmaları kapsamında takıma sadece 10 numara bir oyuncu katacaklarını söyledi.



“Kalıcı bir Karabükspor oluşturmanın gayreti içinde olacağız”

Tankut, “Sezon başında yaşadığımız bir sürü olumsuzlar oldu. Aleyhimize çalınan bir sürü yanlış kararlar aldı. Hoca noktasında yaşadığımız sıkıntılar ve yeni bir antrenör tüm olumsuzluklara rağmen topladığımız 43 puan küçümsenecek bir puan değil. Ligin bitimine 4-5 hafta kala da ligde kalacağımızı garantiledik. Önümüzdeki sezon için hazırlıklarımızı yapacağız. Yaşadığımız olumsuzluklar, hoca değişikliği ve maçlarda yanlış kararlar olmasa 7-8 puan daha toplayıp ligi ilk 6 içinde bitirebilirdik. Sonuçta iyi bir sezon geçirdik diye ümit ediyoruz. Lige renk kattığımızı umuyorum. Zevkle izlenen maçlar çıkarttık. Dolaysıyla Kardemir Karabükspor olarak sezon boyunca gündemde kaldık. Önümüzdeki sezona daha kalıcı bir Karabükspor oluşturmanın gayreti içinde olacağız. Tek tek maçları analiz ettiğimizde ilk yarıda yaşadığımız çok olumsuzluklar var. Ligin ikinci yarısında Rize, Trabzon ve Antalya karşısında çok tesadüfü goller yedik. Dışarıda yaşadığımız büyük şanssızlıklar oldu. Futbol da bunlar var. Eğer bunlar olmasaydı şu an ligi ilk 4 içinde tamamlardık. İçeride ve dışarıda yaşadığımız tüm olumsuzlukları sporseverler de çok net biliyor. Geçen sene bir alt ligi lider olarak bitirip süper lige çıkan Adanaspor 26 puanla düştü. Kardemir Karabükspor olarak yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen bir başarıdır. O bakımdan teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyorum” dedi.

“Transfer çalışmaları”

Gelecek sezon planlaması kapsamında transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Tankut, “Takımımız şuan neredeyse hemen hemen hazır. Takım şu an 10 numara bir oyuncu düşünüyoruz. Diğer yandan kiralık olan Lazeviric’i kadroya katmaya planlıyoruz. Sağ kanatta Bliznichenko iyi maçlar çıkarttı ayı zamandan kiralık verdiğimiz Rodic var. Onun için bu bölgeye belki transfer yapmayız. İlk aşamada 10 numara düşünüyoruz. Bunun dışında ayrılıp gidecek futbolcu olursa o futbolcuların yerine alırız. Biz kendi rızamızla oyuncu bırakmayacağız. Forvet noktasında Alexe var. Bu oyuncu sağ kanat, forvet ve on numara da oynayabilecek bir oyuncu. Yedeğimiz o olacak. Şu an için öncelikle takıma bir on numara katacağız. Onun dışında transfer düşünmüyoruz ama şart neyi getirir birkaç güne netleşir” ifadelerinde bulundu. Başkan Tankut ayrıca 10 Haziran’da gerçekleşecek olan olağan kongrede yeniden aday olacağını da sözlerine ekledi.