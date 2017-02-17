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Karabük yeni hocasını çabuk buldu

Kardemir Karabükspor, Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic’le 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

17 Şubat 2017 Cuma 16:44
Karabük yeni hocasını çabuk buldu

Kardemir Karabükspor, Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic’le 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor’da Igor Tudor’dan boşalan teknik direktörlük görevine Avusturyalı 47 yaşındaki Zoran Barisic getirildi. Antalya’da bir otelde düzenlenen imza törenine Kardemir Karabükspor Başkanı Feridun Tankut ve Asbaşkan Tolga Gül katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Tankut, birkaç gün içinde hızlı gelişmeler yaşadıklarını ve Tudor ile yolların ayrılmasının Hırvat hocadan kaynaklandığını belirtti.

1,5 YILLIK ANLAŞMA
Tankut, geçen sene teknik direktör arayışları çerçevesinde Zoran Barisic’le temasa geçtiklerini belirterek, "Bu temas sonucu dün akşam Antalya’da buluştuk. Dün akşam kendisiyle her konuda anlaştık. Bugünden itibaren Kardemir Karabükspor’un hocası olarak görev başında. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir Antalya maçı var. Kendisi bu maçta tribünde olacak. Bu oyundan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Hocalar, futbolcular, başkanlar gelip gidecektir. Karabükspor kurumsal yapı olarak yoluna devam edecektir. Hocam ve ekibine hayırlı uğurlu olsun. 1,5 yıllık bir anlaşma sağladık” dedi. Tankut, Barisic’in cumartesi günü Antalyaspor maçını tribünde izledikten sonra ülkesine döneceğini ve pazartesi günü takımın başında ilk antrenmanına çıkacağını kaydetti.

BARİSİC: İYİ BİR TAKIM
Son olarak Avusturya’nın Rapid Wien takımını çalıştıran Barisic, ”Kardemir Karabükspor’un ilgisini duyduktan sonra bir saniye bile düşünmedim. İyi bir takım olduğunu biliyordum. Buraya kadar iyi sezon geçirdiler. Karabükspor bundan sonra da böyle olacak. Tudor ne bıraktıysa aynen devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından Barisic, resmi sözleşmeyi imzaladı ve Kardemir Karabükspor forması ile poz verdi.

Son Güncelleme: 17.02.2017 17:04
Anahtar Kelimeler:
FutbolKardemir KarabüksporFerudun TankutZoran Barisic
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