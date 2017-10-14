Karabük yeni hocasıyla iyi başladı

Süper Lig'in 8. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Kayserispor'u 1-0 yendi.
İlk yarı
9. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan gelişen atağında, Torje'nin ortasında arka direkte topla buluşan Dany'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
18. dakikada Grozav'ın uzak mesafeden çektiği şutta, kaleci Lung topu kontrol etti.
29. dakikada Şamil Çinaz'ın defansın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Güray Vural'ın ceza sahası dışından attığı şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında Yatabare pasını ceza sahasındaki Grozav'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+1. dakikada Kardemir Karabükspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Torje'nin vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.
İkinci yarı
55. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Rybka topu güçlükle önledi.
60. dakikada Atila Turan'ın sol taraftan çektiği şutta, kaleci Rybka meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
73. dakikada Kardemir Karabükspor'da Torje'nin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Bulut, ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Rybka'ya çarpıp kaleye yönelen meşin yuvarlağı Dany kornere gönderdi.
77. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. İlhan Depe'nin sağdan ceza sahasına yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Torje gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
86. dakikada Badji'nin soldan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Gyan'ın vuruşunda, kale önünde Dany topu uzaklaştırdı.
Kardemir Karabükspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
AA