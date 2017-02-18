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Karabük yenilgisini unutturacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:19
Karabük yenilgisini unutturacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ancak en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in de yenilmesiyle liderliğini sürdüren siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Hutchinson, Gökhan Gönül ve Quaresma sınırda 
Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda üçer sarı kartı bulunan Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül, yarınki maçta kart görmeleri halinde 22. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç men cezası alan Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek. Kardemir Karabükspor maçında da bu nedenle oynayamayan Tosic'in yerine savunmanın göbeğinde yine Matej Mitrovic şans bulacak.

Son Güncelleme: 18.02.2017 14:19
Anahtar Kelimeler:
21. Hafta MaçıAkhisar BelediyesporBeşiktaşSpor Toto Süper LigFutbol
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