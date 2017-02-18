Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ancak en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in de yenilmesiyle liderliğini sürdüren siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Karabük yenilgisini unutturacak
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ancak en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in de yenilmesiyle liderliğini sürdüren siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.