"Karabük yine ayağa kalkacak"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, ligin dibinde olduklarını ancak matematiksel olarak henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

Açıkgöz, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sahaya çıkıp mücadele etmedikten sonra kalan haftaların da bir anlamı olmadığını kaydetti. Hafta sonu deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacaklarını anımsatan Açıkgöz, şöyle devam etti: "Mücadele etmeden sahada bulunursak sonuç yine hüsran olacak. Bunu ya kabullendik ya da kabullenmemek için bundan sonra ki süreç içerisinde herkes elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Zaten kadro genişliğimiz de çok fazla yok. Mağlup da olsak adam gibi mağlup olalım. Elimizden gelen her şeyi sahada gösterelim. Takımın kapasitesi ne olursa olsun başımız dik şekilde sahaya çıkalım."

Yevgen Seleznov'un açıklamaları

Eski oyuncuları Yevgen Seleznov'un Teleset Mobilya Akhisarspor'un Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçın ardından "Altı ay Kardemir Karabükspor'da zaman kaybettim. Daha fazlasını istiyorum." değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlatan Açıkgöz, şunları kaydetti: "Futbolcu olarak beğendiğimiz bir isimdi. Yetenekli bir isim ama Seleznov burada gayet ciddi rakamlara anlaşmıştır. Profesyonel oyuncu ama bunun gereğini de bu kulüpte yapmadığına inanıyoruz. Yanlış yaptı, ayıp etti. Allah yolunu açık etsin, bildiği gibi yapsın. Kardemir Karabükspor şu an en dipte. Herkes kendi bulduğu yerden bir şekilde vurmaya çalışıyor. Bunun farkındayız. Kardemir Karabükspor yılların kulübüdür, en dipten kalkmasını bilmiştir ve öyle ya da böyle yine bu durumlardan dimdik ayağa kalkacak, dirilecek. O zaman da o insanların nerede olacağını da daha net bir şekilde göreceğiz."

Kayserispor maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Antrenmana, sakatlığı bulunan Marius Alexe ve Ferhat Görgülü katılmadı.