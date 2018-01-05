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Karabüklü Ceyhun, Osmanlıspor'da

Osmalıspor, Ceyhun Gülselam ile 2,5 yıllığına anlaştı

05 Ocak 2018 Cuma 12:33
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Karabüklü Ceyhun, Osmanlıspor'da

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'la sözleşmesini fesheden Ceyhun Gülselam ile anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 30 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşma sağlandı. Stoper ve ön libero mevkilerinde görev yapan futbolcu, yarın takımın Antalya kampına katılacak. Ceyhun Gülselam, ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor'da 14 maçta forma giydi. Almanya'da yetişen Ceyhun Gülselam, Türkiye'de daha önce de Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor'da forma giymişti.

AA

Son Güncelleme: 05.01.2018 12:34
Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporKardemir KarabüksporCeyhun Gülselam
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