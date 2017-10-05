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Karabükspor'da 5 eksik

Karabükspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına 5 eksikle başladı

05 Ekim 2017 Perşembe 14:12
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Karabükspor'da 5 eksik

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısıma koşusu yaptı. Pas çalışmasının ardından yaklaşık 1,5 saat süren idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu. Sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş ve Mustapha Yatabare ile izinli olan Andre Biyogo Poko çalışmaya katılmadı.

Ayrıca ülkelerinin milli takımlarına çağrılan İzlandalı Olafur Skulason ve Rumen Gheorghe Teodor Grozav da idmanda yer almadı. Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının ardından takıma izin verdiklerini ve bugün Kayserispor maçı hazırlıklarının başladığını söyledi. Milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini anlatan Gül, Gençlerbirliği ile cumartesi günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda hazırlık maçı yapacaklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kardemir Karabükspor
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